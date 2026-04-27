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Encore des hausses de prix chez OVHcloud et Scaleway… jusqu’à 600 % !

Publié le 27 avril 2026

5 min

Encore des hausses de prix chez OVHcloud et Scaleway… jusqu’à 600 % !

#Actu

Vous avez des services chez OVHcloud et/ou Scaleway ? Mauvaise nouvelle, la saison des hausses de tarifs est loin d’être terminée. Le premier revoit ses hébergements web, avec trois gammes dont les tarifs après la première année peuvent être multipliés par trois.

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Illustration : Flock

Par Sébastien Gavois

Publié le 27 avril 2026

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