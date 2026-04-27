Encore des hausses de prix chez OVHcloud et Scaleway… jusqu’à 600 % !

Vous avez des services chez OVHcloud et/ou Scaleway ? Mauvaise nouvelle, la saison des hausses de tarifs est loin d’être terminée. Le premier revoit ses hébergements web, avec trois gammes dont les tarifs après la première année peuvent être multipliés par trois. Chez Scaleway, des dizaines de services sont concernés, avec parfois jusqu’à fois sept sur les prix.

OVHcloud a déjà revu à la hausse les tarifs de ses VPS de la gamme 2026. Octave Klaba était monté au créneau pour justifier cette décision, motivée par la hausse du prix des composants, principalement de la mémoire et du stockage. Les adresses IP v4, les instances de machines virtuelles (general purpose, bases de données…) ainsi que les serveurs dédiés étaient aussi concernés.

OVHcloud reprend d’une main ce qu’il donne de l’autre

Ce n’était pas la fin. Il y a quelques jours, l’hébergeur roubaisien a publié un billet de blog intitulé « Évolution de nos hébergements web : ce qui change et pourquoi ». C’est la même chose que pour les messages qui parlent de vos données personnelles ; on devine immédiatement qu’il sera question d’une mauvaise nouvelle à un moment ou un autre.

« Concrètement, cela signifie : une organisation des offres mieux adaptée à la diversité de vos projets, des ressources enrichies, un accès au support amélioré, ainsi que des évolutions tarifaires », explique OVHcloud. À partir du 1ᵉʳ mai, l’hébergement web comprendra trois gammes : Eco (gratuit avec un nom de domaine, Starter et Perso), Business (Startup, Pro et Performance) et enfin Agencies (Agency, Agency Plus et Agency Max).

Elles sont détaillées dans les trois images ci-dessous :

Sur les tarifs, le billet de blog se contente du minimum : « Pour toute nouvelle souscription, le prix de la première année est volontairement très bas. Par exemple, l’offre Pro démarre désormais à 1,99 € HT/mois la première année ». On a beau chercher, euro ou € n’apparaît nulle part ailleurs.

Dans un email envoyé aux clients et que nous avons reçu ce week-end, OVHcloud annonce la couleur. Starter, qui est pour le moment à 1,91 euro par mois, ne changera pas de tarif la première année… mais passera à 3,11 euros les suivantes, soit plus de 60 % de hausse.

Perso (toujours dans la gamme Eco) est pour le moment à 3,95 euros par mois. À partir du 1ᵉʳ mai, il descendra à 3,59 euros (une baisse de 40 centimes) mais seulement la première année. Le tarif sera ensuite doublé pour arriver à 7,19 euros par mois.

Dans sa gamme Business, OVHcloud veut appâter les clients avec les nouvelles versions de Pro et Performance à respectivement 2,39 et 8,39 euros par mois, au lieu de 7,91 et 13,19 euros, mais là encore seulement la première année. Ensuite, c’est le coup de bambou puisque les tarifs passeront à 11,99 et 23,99 euros par mois, soit 52 et 82 % de hausse par rapport au tarif actuel. La nouvelle formule Startup aussi a droit à une promotion agressive la première année avec 3,59 euros, avant de passer à 7,19 euros ensuite.

Avec Agency, une nouvelle gamme d’hébergement, le tarif est multiplié par trois après la première année. Voici pour mémoire les tarifs actuels, avant l’augmentation du 1ᵉʳ mai :

Grand prince, OVHcloud précise que « si vous souhaitez maintenir vos tarifs actuels, vous pouvez anticiper le renouvellement votre hébergement avant le 1er Juin 2026 […] En renouvelant dès maintenant, vous pouvez conserver votre tarif actuel jusqu’à 4 années supplémentaires, tout en bénéficiant des améliorations apportées à nos hébergements, notamment des bases de données supplémentaires et d’un support renforcé ».

Jusqu’à 600 % d’augmentation chez Scaleway !

Chez Scaleway, qui vient de remporter le HDH pour remplacer Microsoft, il est question d’une « mise à jour claire sur les tarifs ». L’entreprise commence par expliquer les raisons de ses choix :

« Le secteur technologique est actuellement confronté à un ensemble de pressions économiques mondiales sans précédent. Une inflation généralisée et une crise matérielle importante et persistante ont fondamentalement bouleversé l’économie de la fourniture d’infrastructures cloud.

Plus précisément, le marché mondial connaît des hausses de prix significatives du coût du matériel brut, ce qui affecte particulièrement le stockage et la mémoire vive (RAM). De plus, la pénurie mondiale croissante d’adresses IP, que nous connaissons depuis des années, a ajouté une couche supplémentaire de complexité et de coûts à la mise en place des réseaux ».

Scaleway affirme en être à un « point où il n’est plus possible d’absorber entièrement ces coûts externes » et a donc décidé de travailler sur « chaque composante de notre écosystème afin de garantir que les ajustements de prix effectués soient extrêmement précis et équitables ». L’entreprise estime que c’est une « augmentation mûrement réfléchie ». Nous pouvons ajouter massive pour certains.

La hausse concerne pas moins de 79 produits. Dans un grand tableau, Scaleway propose deux colonnes par service : le prix actuel et celui qui sera appliqué à partir du 1ᵉʳ juin 2026. Pour être parfaitement transparent, il manque une colonne avec le pourcentage de hausse.

Nous l’avons ajouté :

La hausse la plus importante atteint… 600 % ! Oui, le prix est multiplié par 7 ! Elle concerne la partie réseau avec External zone qui passe de 0,001 à 0,007 euro par heure. La petite instance virtuelle STARDUST1-S fait x4 en passant de 0,00015 à 0,0006 euro par heure. La majorité des augmentations varie entre 2 et 25 %.

Au final, la moyenne des augmentations est de 21,2 %. « Si un produit ne figure pas dans cette liste, son prix reste inchangé », précise Scaleway.